Снимка: Стопкадър
-
Сандра Брадли – една от най-силните жени в света (ВИДЕО)
-
При дебюта си: Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице (ВИДЕО)
-
Рядко срещано Северно сияние оцвети небето над връх Матерхорн (ВИДЕО)
-
За рекордна сума: Чанта на Джейн Бъркин беше продадена за 8,6 млн. евро
-
Кои са любимите филми на папа Лъв XIV (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Продадоха диаманта „Син Мелън” за 26,6 милиона долара на търг в Женева
-
Ориз за сватби: Гръцки фермери дават втори живот на негодната реколта
Тя тържествено включи коледните светлини в „Ковънт Гардън”
Холивудската звезда Хейли Атуел даде старт на празничния сезон в Лондон. Тя тържествено включи коледните светлини в „Ковънт Гардън” - домът на лондонския Уест Енд, където са много от културните средища на столицата.
Техно Коледа в Берлин: Арт инсталация превръща стар завод в зимна приказка (ВИДЕО)
Звездата от филмите от „Киновселената на Марвел“ и поредицата „Мисията невъзможна“ участваше и в благотворителна мисия. „Ковънт Гардън” има за партньор организация с нестопанска цел, която подпомага екипите зад кулисите и на сценичните изпълнители, участващи в театъра. Церемонията по включване на светлините събира средства именно за тази кауза.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни