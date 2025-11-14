Холивудската звезда Хейли Атуел даде старт на празничния сезон в Лондон. Тя тържествено включи коледните светлини в „Ковънт Гардън” - домът на лондонския Уест Енд, където са много от културните средища на столицата.

Звездата от филмите от „Киновселената на Марвел“ и поредицата „Мисията невъзможна“ участваше и в благотворителна мисия. „Ковънт Гардън” има за партньор организация с нестопанска цел, която подпомага екипите зад кулисите и на сценичните изпълнители, участващи в театъра. Церемонията по включване на светлините събира средства именно за тази кауза.

Редактор: Дарина Методиева