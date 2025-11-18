Задържаха 28-годишен мъж от Свищов за причиняване на телесна повреда на своя дядо в условията на домашно насилие.

Сигнал за случая е подаден в понеделник сутринта. Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че между младия мъж и 87-годишния му дядо възникнала разпра, при която възрастният мъж бил блъснат няколко пъти. В резултат на това получил рани в областта на ръката.

Внукът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

