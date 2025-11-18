-
Пламъците са бушували на етажи, където се предполага, че се съхранява държавен архив
Пожар обхвана една от емблематичните сгради на Загреб. Няколко етажа на небостъргач бяха обхванати от пламъци късно през изминалата нощ. Властите в Хърватия не съобщават за жертви и пострадали. Пожарникарите са успели да овладеят пламъците едва рано сутринта във вторник. Сградата е била използвана за редакции на вестници.
Според местни медии етажите, където е бушувал пожарът, са били използвани от хърватското правителство за съхранение на архива му. Полицията заяви, че причината за избухването на огъня все още не е установена и ще бъде извършено щателно разследване.
