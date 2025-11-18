Пожар обхвана една от емблематичните сгради на Загреб. Няколко етажа на небостъргач бяха обхванати от пламъци късно през изминалата нощ. Властите в Хърватия не съобщават за жертви и пострадали. Пожарникарите са успели да овладеят пламъците едва рано сутринта във вторник. Сградата е била използвана за редакции на вестници.

Според местни медии етажите, където е бушувал пожарът, са били използвани от хърватското правителство за съхранение на архива му. Полицията заяви, че причината за избухването на огъня все още не е установена и ще бъде извършено щателно разследване.

Редактор: Мария Барабашка