Руски разузнавателен кораб се намира до британските води, съобщи министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли, цитиран от Sky News. Това е вторият път през тази година, когато „Янтар“ е засечен в зоната на Великобритания.

„Руският шпионски кораб “Янтар” е на границата на британските води северно от Шотландия, след като навлезе в разширената морска зона на Обединеното кралство през последните седмици. Това е кораб, предназначен за събиране на разузнавателна информация и картографиране на подводни кабели“, заяви Хийли на пресконференция на „Даунинг стрийт“.

Министърът потвърди, че британската армия е изпратила фрегата на Кралските военноморски сили и самолети на Кралските военновъздушни сили, за да следят всяко движение на „Янтар“. По време на наблюдението корабът е насочил лазери към британските пилоти. „Това руско действие е изключително опасно“, подчерта Хийли.

Той отправи ясно предупреждение към Москва: „Виждаме ви, знаем какво правите, и ако "Янтар" тръгне на юг тази седмица – ние сме готови.“

Изявлението идва след доклад на Парламентарната комисия по отбрана, в който се твърди, че Великобритания няма изработен план за защита при евентуална военна атака, въпреки обещанията за повишена готовност и строителство на нови оръжейни заводи. Най-малко 13 локации са определени за изграждане на фабрики за боеприпаси и военни взривни вещества, като първите строежи се очакват да започнат догодина.

Министърът предупреди, че страната навлиза в нова ера на заплахи, която изисква нова ера на отбрана. По думите му „Янтар“ е част от руски флот, създаден да поставя под риск подводната инфраструктура на Великобритания и съюзниците ѝ. Корабът се управлява от Главната дирекция за дълбоководни изследвания – структура, която има възможности както за шпионска дейност в мирно време, така и за саботаж при конфликт.

Хийли разкри и че последният път, когато „Янтар“ бил в британски води, военноморските сили са извадили ядрен подводен кораб в непосредствена близост до него, без руският екипаж да осъзнава това.

Министърът потвърди, че правилата за действие на британските военноморски сили са били преразгледани, за да могат да следят още по-близко и ефективно „Янтар“ при бъдещи навлизания. „Имаме готови военни опции“, допълни той.

