Украйна е получила ново мирно предложение от САЩ, което изисква Киев да отстъпи контролираната от Русия територия и да намали размера на армията си с повече от половина. Това съобщи пред АФП високопоставен служител, запознат с предложението.

Проектът предвижда „признаване на Крим и други региони, които руснаците са превзели“ и „намаляване на армията до 400 000 души“, заяви източникът.

Кремъл отрече, че работи по мирен план със САЩ за Украйна

Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Тръмп влезе в сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че не крие надеждата си войната да бъде прекратена.

