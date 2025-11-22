-
От площадите на София през края на комунизма до съвременните изпитания на демокрацията – разговор с легендарния музикант
Преди повече от 35 години комунизмът започва да си отива, а песните, изпълнявани по площадите, се превръщат в символ на промяната. „Когато започнаха промените, за три минути се превърнах в герой на хората – без телевизионни формати, без комисии, без цензура. Просто с песен, която излиза от сърцето“, каза в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ Васил Гергиев, познат на всички като Васко Кръпката.
Спомените му от онези години са живи и до днес. „Ние пеехме по площадите, танцувахме, и благодарение на това никой не пострада. Гордея се с това – защото в други страни, като Румъния, хората пострадаха сериозно по време на промяната. А при нас музиката ни обедини“, посочи той.
Васко Кръпката - демокрацията и свободата през погледа на музиканта
Васко Кръпката подчерта, че музиката е това, което винаги го е водело и което го е оформило като личност. „Системите се сменят, изборите минават, но песните остават. Те ни правят обединени, независимо от политическите промени. Никога няма да ни наложат граници или ограничения за мисълта и свободата“, каза той.
Той говори и за съвременността. „Хората се оказват в мътна вода, лесно се поддават на лъжи и измамни сигурности. Но за нас, за хората на изкуството, музиката, театърът и живописта са баланса, който ни държи на правилния път“, сподели музикантът.
За Кръпката младите поколения са наследници на свободата, но и отговорни да я пазят. „Винаги ще има хора, които биха продали свободата си за сигурност. Важното е да ги образоваме, да ги просветляваме чрез изкуството“, катогоричен е изпълнителят.
"Предивзиквам те": Васко Кръпката с разказ за готовността да минеш през всичко в името на музиката
Той припомня времето на площадите като момент на истинска революция – музикална, духовна и социална. „Ние имахме китара на революция. Свирехме, пеехме, изпълвахме площадите с нашата енергия. Песните ни се родиха от сърце и това ги направи вечни“, каза Гергиев
Васко Кръпката завурши с послание за настоящето. „Посоката на България е ясна – свобода, равноправие и място в европейската цивилизация. Но за да го постигнем, всеки трябва да полага усилия. Песните ни показват пътя и вдъхновяват хората да се борят за него“, заключи той.
