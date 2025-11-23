Васко Василев, българският концертмайстор на Кралската опера в Лондон, отбелязва впечатляващите 30 години на сцената на едно от най-престижните световни музикални сцени. Поводът бе специална прожекция на документалния филм „Васко и цигулката“, който се превърна в най-гледания съвременен български документален филм.

„Получих обаждане от едно момче, с което бяхме свирили в Лондон. Казаха ми, че имат място в Кралската опера, но не го обявяват публично – канят само специални гости. Това е изключително преживяване. Никога не съм виждал по-голям театър в света“, споделя Васко Василев за първите си моменти на сцената.

Василев е имал честта да свири с легендарни изпълнители като Лучано Павароти и Пласидо Доминго, както и да бъде част от традицията, оставена от големи български оперни изпълнители като Борис Христов и Райна Кабаиванска.

Документалният филм разказва за кариерата и живота на Василев, а прожекцията в Лондон отбелязва неговото три десетилетие като концертмайстор на Кралската опера.

„За 30 години на сцената тук прекарвам около една трета от живота си – по 7 часа на ден между репетиции и концерти. Бях най-младият концертмайстор, а сега съм и най-старият“, добавя виртуозът.

