Снимка: iStock
Сумата от 260 милиона евро беше анонсирана като перо за вдигане на техните заплати
Младите лекари - специализанти отново ще изразят недоволството си, което също е насочено към разчетите в бюджета за догодина. В него са заделени рекордните 5, 571 млрд. евро, в които сумата от 260 милиона евро беше анонсирана като перо за вдигане на техните възнаграждения.
На първо четене на бюджета на Здравната каса обаче не стана ясно как ще се повишават заплатите в здравеопазването – и на специализантите, и на останалите групи от болничния персонал – като акушерки и медицински сестри, например.
Стажант-лекар за заплатите на младите медици: Законопроектите, които дъвчем от месеци, отидоха на боклука
Очаква се именно между първо и второ четене да бъде изяснено как ще се разпределят отделените средства, така че заплатата на лекар със специалност да не пада под тази на специализант.Редактор: Цветина Петкова
