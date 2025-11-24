Правителството на Белгия постигна споразумение за бюджета за следващата година след месеци на тежки преговори. Новите мерки включват повишаване на цените на самолетните билети и природния газ, както и въвеждане на нови данъци за банките.

Споразумението няма да предотврати започналата днес тридневна национална стачка срещу реформите в пенсионната система. Протестът засегна сериозно железопътния и въздушния трафик, а градският транспорт спря.

Утре към протеста ще се присъединят и служителите в обществения сектор, като дори няма да има сметоизвозване. Полицейските служители също протестират срещу условията на труд и пенсионните обезщетения.

Редактор: Ралица Атанасова