Не знам дали е трудно Уиткоф да бъде подслушван, но това Юри Ушаков да бъде подслушан не е никак лесно. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Атлантическия съвет в България Иван Анчев.

Изтекли записи показват как специалният пратеник на Доналд Тръмп за Украйна Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да действат с американския президент, за да прокарат своите искания за спиране на войната. Американски медии твърдят, че мирният план за Украйна е взет от руски документ, а Bloomberg публикува съдържанието на телефонните разговори между Уиктоф и приближеният на Путин Юри Ушаков.

“Не искам да се правя на голям пророк, но казах, че този план е писан в Кремъл още, когато излезе. Беше повече от очевидно, защото с един съвсем елементарен контентен анализ можеше да се види, че там са използвани фрази, които са присъщи на Кремъл. По-късно стана ясно, че водещи медии са направили вече един много по-задълбочен стилистичен и граматичен анализ. Било установено, че се използва страдателен залог, който не е толкова характерен за английския език, но е за руския”, сподели Анчев.

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Според него е интересно кой е авторът на тези записи. “Моята хипотеза е, че това са среди от западните служби, които не са доволни от това как се развиват всички тези взаимоотношения - най-вече от Уиткоф, който явно е пробита персона от руските служби, и влиянието му върху тези процеси”, допълни той.

Журналистът Петър Пунчев определи случващото се като един театър, в който всички ние участваме. “Ние участваме в един цирк последните седмици, около нещо, което наричаме мирен план. Но той не струва пукната пара. В ничия глава, освен на Тръмп, не е влизала идеята да има план, който да завърши успешно. Дискутираме нещо, което практически не съществува”, смята той.

“Има много варианти кой е направил записа. Една от тезите е, че най-вероятно е направен от руската страна. Това могат да бъдат среди недоволни от Путин - от специалните служби, негови близки или хора от върховете, които имат някаква подривна цел”, обясни Пунчев.

Войната в Украйна: Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да накарат Тръмп да се съгласи с техните искания

По думите му е по-вероятно цялото това изтичане на информация да е записано и организирано от руските служби. “Това е най-добрият начин да държиш Америка в хаос, да влияеш на нейните решения, да я правиш все по-безлична, каквато тя по-видимо става от година насам. Всичко това цели да не се стигне до мирен договор, защото реално Русия няма никакъв интерес тази война да свърши. Очаквам този цирк да продължи”, коментира Пунчев.

“Партията на войната в Кремъл е много силна - тя е повече от тези, които евентуално желаят мир, защото приключването на войната ще изправи Русия пред много тежки икономически и социално-политически въпроси. Ще трябва над 1 млн. мъже, повечето - криминално проявени, да се върнат по руските градове, което е огромен проблем. Военната икономика, която е поставена в Русия, трябва да премине обратно на гражданска. Приемам хипотезата на Пунчев, но никога няма да се разберем откъде е изтекъл записът”, смята Анчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева