Ново заседание по делото за убийството на Пейо Пеев, извършено през 2024 г. в София. Защитата на обвиняемата - Габриела Славова поиска изменение на мярката за неотклонение, която съдът не уважи. Тя е с повдигнати обвинения за престъплението заедно с майка си Красимира Трифонова.

Причината за смъртта е удушаване, съобщиха разследващите миналата година, а автомобилът с тялото на убития бе открит опожарен в гориста местност, в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

Днес съдът разгледа искането на Славова да бъде изменена мярката с по-лека - парична гаранция. Припомняме, че през януари 2024 г., градският съд остави в ареста Красимира Трифонова и пусна под домашен арест Габриела Славова - Пеева.

„С изкарани стави и счупени кости”: Габриела Славова твърди, че родителите на Пейо Пеев малтретират сина ѝ

Причината за днешното искане е, че обвиняемата Габриела е получила предложение за работа от фирма, която изисква работните задължения да се извършват присъствено, посочиха от защитата. Те се аргументираха, че заради дългото съдебно производство, тя няма възможност да вижда децата си. Мярката има за функция да обезпечи провеждането на производството, но не са налице дори и минимални данни обвиняемата да осуети провеждането му, защото тя самата иска да идва, заяви адвокатът на Славова.

Мярката не трябва да се изменя с по-лека, защото правото на труд може да бъде осъществено и в домашни условия, отбелязаха от обвинението. Те обясниха, че престъплението, в което е обвинена Славова, е прекалено тежко, за да ѝ бъде наложена по-лека мярка, а това, че не се среща с децата си, зависи от други обстоятелства и че те могат да я виждат в дома ѝ.

Съдът реши, че желанието на обвиняемата да изкарва приходи по този начин е в противоречие с обществения интерес и не може да уважи искането. Съдията допълни, че решението на съда би могло да бъде друго, ако Габриела Славова даде обяснение. Адвокатът ѝ отговори, че тя иска да даде обяснение, но не е видяла видеозаписа, с който се твърди, че е документирано деянието. Съдията заяви, че съдът ще го предостави на защитата на Габриела.

Сестрата на Пейо Пеев: Страх ни е Габриела да не посегне на децата, с майка ѝ нямат скрупули

Експертизи не бяха разглеждани заради отсъствието на вещи лица. Следващото съдебно заседание беше насрочено за 21 януари 2026 г. През октомври съдът разпита свидетели по делото, като сред тях беше и братовчедка на убития Пейо, а в предишно заседание бе изслушан и бащата на убития млад мъж - Орлин Пеев.

Редактор: Цветина Петкова