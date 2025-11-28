Airbus нареди спешна софтуерна актуализация за около 6000 самолета от серията A320 – повече от половината световен флот. Причината е инцидент, при който силно слънчево излъчване е повредило данни, важни за управлението на полета.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде извънредна директива. За повечето самолети мярката означава кратко приземяване, но стотици машини може да се нуждаят от хардуерна подмяна и да останат на земята седмици.

Операцията идва в най-натоварения сезон за въздушните пътувания в САЩ и Европа, като се очакват сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците.

Редактор: Ивайла Митева