Митничари на ГКПП "Капитан Андреево" откриха 22,560 кг марихуана при проверка на лек автомобил, излизащ от страната в посока Турция на 29 ноември. Дрогата е на обща стойност 360 960 лева.

Тя е била скрита в лек автомобил с българска регистрация, който е бил селектиран за щателна проверка, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници". Колата е била управлявана от български гражданин, който пътувал сам.

В хода на проверката под задните седалки, както и под мокета на предните седалки и в арматурното табло, са открити общо 79 вакуумирани полиетиленови пакета със зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция на марихуана.

