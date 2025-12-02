Снимка: iStock
Нарушения има в "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов"
Проблемите с електрозахранването в София продължават и днес, след като в понеделник вечер подстанция "Рила" в столицата изключи, оставяйки голяма част от централния градски район без ток малко преди 21:00 часа.
По информация от сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".
Малко след 7 часа проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов".
В понеделник вечер екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила", където наш екип беше свидетел на задимяване, а министърът на енергетиката Жечо Станков излезе с публикация в социалните медии, заявявайки че има съмнения за злоумишлени действия. Започнала е проверка.
