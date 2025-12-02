Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени решението на Софийския апелативен съд от 19 февруари тази година и върна делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Съпругът на жертвата - Орлин Владимиров, и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди по делото от САС. Убийството беше извършено през 2021 година. Тялото на младата жена беше открито в куфар във водоем край Перник.

Според ВКС прегледът на въззивното решение показва, че са допуснати процесуални нарушения. Апелативният съд е изключил показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“ с подсъдимите. Отказал е да оцени и протоколите за проведените следствени експерименти с участието на подсъдимите преди привличането им като обвиняеми.

Според анализа двамата подсъдими, изнасяйки уличаваща ги информация, са се превърнали от свидетели в обвиняеми, но не са били уведомени, че имат право да запазят мълчание и да се консултират с адвокат. В мотивите на ВКС се подчертава, че със задържането на двамата мъже и провеждането на разговор с тях, те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита.

Магистратите смята още, че и възраженията на частните обвинители, направени в касационната им жалба, също имат своето основание. Във въззивното производство те са настоявали за утежняване положението на двамата подсъдими и са поискали наказание „доживотен затвор без замяна“.

Констатираните нарушения са отстраними чрез провеждане на ново въззивно производство пред втората инстанция. При необходимост ще се проведе и допълнително съдебно следствие, пише още в решението на ВКС.

Решението е подписано с особено мнение от един от членовете на съдебния състав.

