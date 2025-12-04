Софийският районен съд решава за мерките за неотклонение на 10-мата задържани за 72 часа след погрома на протеста в София в понеделник вечер. От държавното обвинение съобщиха, че 14 души са обвинени за хулиганство с особени дързост и цинизъм.

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали

Събраните до момента данни сочат, че те са замеряли полицейските служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки, както и са обръщали и палели контейнери за боклук. От прокуратурата са изискали записите от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са и свидетели.

Преди ден от СДВР съобщиха, че след протеста са задържани 71 души.

Редактор: Станимира Шикова