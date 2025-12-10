Снимка: iStock
Арестуван е синът му
Американският оперен изпълнител Джубилант Сайкс, номиниран през 2020 г. за награда „Грами“, е бил убит с нож в дома си в Санта Моника, щата Калифорния, предаде "Асошиейтед прес".
Синът му е арестуван по подозрение, че е извършител на престъплението.
Grammy-nominated Opera singer Jubilant Sykes was killed while at home.— VeroNetX (@VeroNetX) December 10, 2025
His 31-year-old son, Micah, was arrested at the scene on murder suspicion amid reports of his prior mental health struggles, though no motive has been released by authorities.
Sykes, 71, rose to acclaim for… pic.twitter.com/75pGQVaKeI
Полицаите са отговорили на сигнал на телефон 911 на 8 декември вечерта, в който е съобщено за нападение в дома на певеца.
Представителите на реда са открили 71-годишния Сайкс с прободни рани. Пристигналите парамедици са го обявили за мъртъв, се казва в съобщение на полицията, цитирано от агенцията.
Grammy-nominated opera singer Jubilant Sykes killed in LA home; son arrested https://t.co/08RTHI6wtC pic.twitter.com/LWkMWDHeAX— New York Post (@nypost) December 9, 2025
Синът на жертвата, 31-годишният Мика Сайкс, е бил в къщата и е задържан. Полицията е открила и иззела оръжие, разследването продължава.
Джубилант Сайкс беше номиниран за награда „Грами" през 2020 г. за най-добър класически албум за Bernstein: Mass. Той се появи в продукцията на „Метрополитън" опера от 1990 г. „Порги и Бес“ на Джордж Гершуин в ролята на Джейк.
The most incredible and memorable voice I had ever heard. I never met Jubilant Sykes in person but look forward to seeing him in heaven one day. Pray for his family at this time. Such a tragic way to go. He would want to tell you to come to Jesus today! pic.twitter.com/rovb91zNyI— Matthew Johnston (@iMatthewJ) December 9, 2025
Роден в Лос Анджелис, Сайкс беше баритон. Той получи похвали за изявите си в Mass на Ленард Бърнстейн в рецензия на в. „Ню Йорк таймс“ от 2008 г.
През 2002 г. певецът разказа в интервю за NPR, че се чувства комфортно да изпълнява всеки музикален жанр - от поп до опера.
„Пеенето е като дишането – то е продължение на мен самия. Не мисля, че е нещо необичайно. Това е моята страст“, каза тогава той.
„Джубилант беше истинско вдъхновение – неговото артистично майсторство, щедрост и доброта докоснаха безброй човешки съдби“, каза Роджър Калия, музикален директор на Оркестъра на Санта Моника, цитиран от "Асошиейтед прес".Редактор: Цветина Петрова
