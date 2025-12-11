Двама мъже - на 34 и 49 години, са задържани по подозрения в кражба на пари от таксиметров автомобил.

В сряда в полицейското управление във Велико Търново е получен сигнал от 49-годишен мъж, който обяснил, че предишната вечер в града е установил липсата на чантичка, в която имало сумата от около 9000 лв. в различни валути. Тя се намирала в багажника на управляваното от него такси.

В хода на разследването е установено, че основен извършител е по-младият от двамата, а съпричастен към деянието е 49-годишен от Варна, известен на полицията и осъждан. Той също е задържан за срок до 24 часа.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

