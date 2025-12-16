Окръжният съд в Ловеч гледа мерките за неотклонение на част от задържаните за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение, подкупи и палеж.

Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП в петък са и директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения.

Наркотици, палежи и подкупи: 7 обвиняеми, сред тях и полицаи от 5 РУ, след мащабна акция в Ловеч и София

Седем души - с обвинения след акцията, при която задържаха шефа на Пето районно управление

