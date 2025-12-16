Руските власти съобщиха, че 10-годишно дете било убито при нападение с нож от съученик в училище в Одинцово близо до Москва. Заподозреният вече е задържан.

„Полицията получи сигнал, че ученик намушкал охранител, пръскал с лютив спрей и след това намушкал 10-годишно дете, което починало от раните си“, съобщиха органите на реда в Telegram.

Униформените добавиха, че „нападателят е задържан“ и е взет под стража.

Редактор: Дарина Методиева