Пет екзотични живи корала, укрити в товарното помещение на автобус, бяха открити от митническите служители на МП Капитан Андреево. Това е първи случай в практиката на властите.

Превозното средство е било с чужда регистрация и е пътувало от Турция през България за Северна Македония. В него са пътували 36 пътници и двамата шофьори. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират.

Снимки: Агенция "Митници"

След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка, при която в багажното отделение митническите служители са открили, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. В нея са намерени пет прозрачни плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете „плувал“ по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях.

Коралите са задържани на основание Европейски регламент относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие.

При извършената първоначална експертна справка, коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут.

Веднага след установяването на контрабандата коралите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.

На нарушителя, който е 33-годишен македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда.

През последните години митническите служители са предотвратили няколко опита за контрабанда на корали на различни митнически пунктове, но във всички тях коралите са били вкаменени.

Редактор: Цветина Петрова