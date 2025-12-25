Школа във Великобритания въвежда иновативен метод за обучение на бъдещи инструктори по шофиране чрез виртуална реалност. Симулатори позволяват курсистите да се упражняват в ситуации с висок риск, без да се излагат на реална опасност на пътя.

Целта на програмата е да подготви инструкторите да реагират правилно в сложни пътни условия и да обучават новото поколение водачи ефективно. Според ръководителя на академията Марк Борн, голямото предимство на технологията е, че инструкторите могат да наблюдават различни пътни сцени и условия, без напрежението от реалния трафик. Това позволява уменията да се изграждат постепенно. "Нашата задача е да научим инструкторите да наблюдават внимателно ученика, да му позволят първо той да оцени трафика и да извърши нужните проверки, преди инструкторът да се намеси", обяснява Борн.

Програмата вече привлича половината от инструкторите. Те работят с 18 симулатора и обучават до 72 курсисти седмично. Годишно около 500 бъдещи инструктори преминават през този курс.

Във Великобритания използват виртуална реалност, за да обучават инструктори и бъдещи шофьори

Според Борн резултатите са впечатляващи. Курсистите се представят по-добре на всички етапи на квалификацията, включително теоретичния изпит, практическите шофьорски умения и теста за преподавателски способности.

Вниманието по пътя на празниците и делниците

Междувременно в контекста на празничната обстановка у нас предстои реформа, целяща да се намалят пътните инциденти. Тя гласи, че шофьорите, на които се отчита ниво на алкохол в кръвта ще се отнемат повече контролни точки.

Алекси Кесяков, бивш началник на КАТ – София, отправи категоричен призив към всички участници в движението да бъдат особено съсредоточени по време на празниците. Според него няма място за компромиси, когато става дума за алкохол и шофиране. „Няма леко пийнали шофьори“, подчерта той в предаването „Твоят ден” и допълни, че дори една-две чаши могат да доведат до фатални последици. Кесяков призова водачите да се въздържат от нарушения и да пазят не само себе си, но и близките си, защото „няма малка катастрофа, а накрая столът на празничната маса може да остане празен“.

По думите му точковата система е добър работещ механизъм, който цели да ограничи системните нарушители. Той обаче отбеляза, че системата не е достатъчно добре позната и често се възприема само като наказание, вместо като средство за превенция.

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България законът е добре написан, но лошо изпълняван, особено когато става дума за възстановяване на точки за добри и несистемни нарушители. Това, по думите му, създава напрежение и враждебност между водачите и контролните органи – ситуация, „от която никой не печели“.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че проблемите по пътищата са комплексни. Нарушители има не само сред водачите, но и сред институциите и контролните органи. Затова, по думите на Георгиев, пътната безопасност не може да се решава „на парче“, а изисква цялостна реформа – от обучението и изпитите, през контрола, до инфраструктурата.

Особен акцент беше поставен върху образованието. Георгиев посочи, че при много курсисти около 50% от часовете преминават в „отучване“ от грешен стил на шофиране, придобит от родители и познати. Според него в България се разчита прекалено много на наказанията и твърде малко на превенцията и възпитанието.

„Няма нищо по-важно от това да стигнем живи и здрави там, закъдето сме тръгнали“, обобщи Красимир Георгиев в контекста на светлия християнски празник Коледа.

Повече вижте във видеата.

Редактор: Ивайла Маринова