Школа във Великобритания използва иновативна практика за обучение на кандидат-шофьори - виртуалната реалност. Симулаторите позволяват да се упражняват ситуации с висок риск в напълно безопасна среда. Целта е да се подготвят на първо място инструкторите, които ще обучават новото поколение водачи.

Шофьорска школа във Великобритания използва виртуална реалност, за да подготвя бъдещите инструктори за сложни ситуации на пътя в безопасна и контролирана среда.

Власт и технологии: Започна ли петата индустриална революция

"Виртуалната реалност гарантира, че курсистите ще се сблъскат с определени ситуации и конкретни пътни условия", сподели ръководителят на академията Марк Борн.

Според него голямото предимство на технологията е, че инструкторите могат да видят различни пътни сцени и условия в контролирана среда, без да усещат напрежението от реалния трафик. Това позволява уменията да се изграждат постепенно.

"Нашата задача е да научим инструкторите да наблюдават внимателно ученика, да му позволят първо той да оцени трафика и да извърши нужните проверки, преди инструкторът да се намеси”, обясни Борн.

Когато оставиш AI да диктува живота ти: До какви опасности води общуването с изкуствения интелект

Школата посочва, че приблизително половината от инструкторите вече избират този курс пред традиционните методи. Те работят с 18 очила за витруална реалност и обучават до 72 души седмично.

"През годините нашият курс стана все по-популярен. В момента стотици инструктори годишно преминават през това обучение”, коментира ръководителят.

Всяка година около 500 бъдещи инструктори преминават през програмата. Според Борн резултатите им се подобряват във всички етапи на квалификацията - теоретичният изпит, практическите шофьорски умения и тестът за преподавателски способности.

Редактор: Ивайла Митева