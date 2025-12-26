В малки работилници в Мексико майстори на пинята пазят вековна традиция, предавана от поколение на поколение. Пинятата носи символика от колониалната епоха и е неразделна част от коледните празници.

В мексиканския град Аколман малки работилници са пълни с ярки цветове и енергия, докато занаятчиите се подготвят за празничния сезон. Сред хартия и лепило, те създават традиционни пиняти - емблематични символи, които не само украсяват домове, но и носят дълбоко значение в мексиканската култура.



"Пинятата със седем лъча символизира седемте смъртни гряха. Когато се счупи, падат сладкиши. Преди това са се слагали плодове. Това е била награда за победата над злото", разказва майсторът Джейдън Ернандес Ортис.

Той е трето поколение майстор на пиняти в семейство, което продължава този занаят, започнат от баба му преди десетилетия.



"Това време на годината е прекрасно, защото е традиция, която се изпълнява всяка година. Започната е от баба ми и сега е предадена на поколенията. Аз съм третото поколение, което продължава да прави пиняти", разказва Джейдън.

С наближаването на Коледа пинятите намират място в мексиканските домове.



"Винаги се стараем да добавим щипка любов, за да привлечем хората. Когато правиш нещата набързо - не предаваш тази емоция. А ние искаме точно обратното - да предаваме любовта, с която правим пинятите", разказва майсторът на пиняти Жаклин Гарсия Гонсалес.



Така чрез всяка ръчно изработена пинята занаятчиите не само създават празнична украса, но и предават част от сърцето и традицията на Мексико.

