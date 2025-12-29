С помощта на журналиста и пътешественик Маги Гигова ви повеждаме на необикновено пътешествие из Южна Америка – от мистичния пазар на вещиците в боливийската столица Ла Пас, през най-голямата солна пустиня в света Салар де Уюни, до уникалния природен резерват на островите Галапагос.

Вещерски пазар в Боливия

Според Маги Mercado de las Brujas е далеч от "мащабите, които туристите си представят" – само две улици в старата част на Ла Пас, но наситени с вярвания, ритуали и предмети за всякакви житейски нужди. Там могат да се намерят амулети за здраве, любов, успех и плодородие, както и зловещо изглеждащи изсушени зародиши от лама – дар за Пачамама, богинята на земята и природата.

Солната равнина Салар де Уюни

Огромната солна равнина Салар де Уюни е с площ над 10 000 кв. км и е толкова равна, че се използва за калибриране на сателитна техника. През дъждовния сезон пустинята се превръща в гигантско огледало, в което небето и облаците се отразяват така, че човек губи усещане къде свършва земята и започва хоризонтът. Под солта се крият и около 70% от световните залежи на литий – стратегически ресурс за бъдещето.

Островите Галапагос

Гигова определи островите Галапагос като „царство на животните“. Там дивата природа е над всичко - морски лъвове спят по пейки и плажове, пингвини и птици се движат без страх от хората, а уникални видове, вдъхновили Чарлз Дарвин за теорията на еволюцията, продължават да се пазят под строг режим. Човешката намеса е сведена до минимум, а уважението към животните е правило, а не изключение.

