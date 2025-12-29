Снимка: iStock
-
"Том Сойер и Хък Фин": Постановка за детството и вярата в чудеса
-
Проучване: Все повече родители чувстват вина заради начина, по който хранят децата си
-
Един модерен викинг в Босна и Херцеговина: Да се откажеш от доходите си, за да "завладееш" света с брадвите си (ВИДЕО)
-
Вековна традиция: Бой с яйца и брашно в испански град (ВИДЕО)
-
"Уникално преживяване": Ентусиасти караха ски по склоновете на изригващия Етна (ВИДЕО)
-
Стотици се включиха в леденото коледно плуване в река Вълтава (ВИДЕО)
Въпреки че боливийците са отдадени католици, езическите ритуали са част от тяхното настояще
С помощта на журналиста и пътешественик Маги Гигова ви повеждаме на необикновено пътешествие из Южна Америка – от мистичния пазар на вещиците в боливийската столица Ла Пас, през най-голямата солна пустиня в света Салар де Уюни, до уникалния природен резерват на островите Галапагос.
Вещерски пазар в Боливия
Според Маги Mercado de las Brujas е далеч от "мащабите, които туристите си представят" – само две улици в старата част на Ла Пас, но наситени с вярвания, ритуали и предмети за всякакви житейски нужди. Там могат да се намерят амулети за здраве, любов, успех и плодородие, както и зловещо изглеждащи изсушени зародиши от лама – дар за Пачамама, богинята на земята и природата.
„Непознатите земи”: Австралия - страната на коалите
Солната равнина Салар де Уюни
Огромната солна равнина Салар де Уюни е с площ над 10 000 кв. км и е толкова равна, че се използва за калибриране на сателитна техника. През дъждовния сезон пустинята се превръща в гигантско огледало, в което небето и облаците се отразяват така, че човек губи усещане къде свършва земята и започва хоризонтът. Под солта се крият и около 70% от световните залежи на литий – стратегически ресурс за бъдещето.
Островите Галапагос
Гигова определи островите Галапагос като „царство на животните“. Там дивата природа е над всичко - морски лъвове спят по пейки и плажове, пингвини и птици се движат без страх от хората, а уникални видове, вдъхновили Чарлз Дарвин за теорията на еволюцията, продължават да се пазят под строг режим. Човешката намеса е сведена до минимум, а уважението към животните е правило, а не изключение.
Целия разказ вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни