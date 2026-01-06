Снимка: iStock
Силите за сигурност са реагирали на предполагаема заплаха
Изстрели бяха произведени късно вечерта в понеделник близо до президентския дворец във Венецуела, дни след като американските сили заловиха президента Николас Мадуро.
Неидентифицирани дронове прелетяха над двореца "Мирафлорес" в центъра на Каракас, а в отговор силите за сигурност откриха огън, часове след като заместничката на Мадуро Делси Родригес положи клетва като временен президент.
Във Венецуела издирват лица, които са подпомогнали американската операция по залавяне на Мадуро
Чули са се изстрели, но не толкова силни, колкото при атаката преди зазоряване в събота, при която беше задържан Мадуро.
„Първото нещо, което ми дойде на ум, беше да видя дали има самолети, летящи отгоре, но нямаше. Просто видях две червени светлини в небето. Всички гледаха през прозорците си дали има самолет“, разказа гражданин, който живее наблизо.
Видео, публикувано в социалните медии, показва трасиращи куршуми, изстреляни в небето, а след това членове на силите за сигурност, които се втурват към двореца след изстрелите.
