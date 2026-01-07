Когато говорим за мащабно строителство, първата асоциация обикновено е Китай. Но най-дългата жилищна сграда в света всъщност се намира на съвсем друго място — в украинския град Луцк.

Местните я наричат „Великата китайска стена“, макар че с Азия я свързва единствено внушителният ѝ размер. За българското око сградата напомня на един безкраен люлински блок без видим край.

Строителството започва през 1969 година и завършва 11 години по-късно, в разгара на съветската епоха. Проектът е дело на двама архитекти и още при откриването си сградата влиза в историята като най-дългата жилищна постройка в СССР. Любопитното е, че повече от 40 години по-късно тя все още държи този рекорд.

Основната ос на комплекса е с дължина 1,75 километра. Когато към нея се прибавят страничните разклонения и допълнителните блокове, общата дължина достига почти 3 километра жилищна площ. Истински град в града.

Днес в този колос живеят около 10 хиляди души. Дори адресирането се оказва предизвикателство — азбуката не стига, за да се обозначат всички входове. Затова е въведена уникална адресна система за всяка секция.

Сградата обаче има нужда от сериозен ремонт. Осигуряването на средства е изключително трудно, особено в условията на война. Въпреки това комплексът остава един от най-ярките архитектурни символи на социалистическото мегастроителство.

Редактор: Калина Петкова