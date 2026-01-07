Снимка: gettyimages
Рекордът беше признат от „Гинес”
Рио де Жанейро официално беше признат от Книгата на световните рекорди „Гинес“ за домакин на най-голямото новогодишно тържество в света. Градът, който и без това е известен с мащабните си празненства и рекордно посещавани концерти, отново надмина самия себе си.
На легендарния плаж Копакабана за посрещането на 2026 година се събрали около 2,5 милиона души. Масовото празненство впечатлява не само с броя на участниците, но и с мащаба на продукцията, артистичната програма и културното значение на събитието — фактори, които също били взети предвид при официалната оценка.
От „Гинес“ уточняват, че процесът на верификация бил изключително детайлен. Той включвал анализ на официални данни, въздушни снимки, както и преброявания, извършени с помощта на дронове, за да бъде потвърден реалният брой присъстващи.
Градските власти подчертават, че цифрата от 2,5 милиона души се отнася само за Копакабана и не включва тълпите, събрали се на останалите новогодишни събития из Рио. В други части на града традиционно са изградени допълнителни сцени, на които се провеждат концерти и празненства, привличащи още милиони посетители.
Според предварителните оценки на властите общата посещаемост в целия град в новогодишната нощ вероятно е достигнала около 5 милиона души — число, което затвърждава репутацията на Рио де Жанейро като световна столица на масовите празници.
