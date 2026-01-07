Израелското министерство на отбраната обяви, че е започнало разминирането на границата с Йордания, което е първата стъпка от изграждането на физическа бариера, предназначена да предотврати трафика на оръжие.

„Общо около 500 противотанкови мини, поставени в зоната от края на 60-те години, бяха унищожени“, посочи министерството. Снимки показват работници, които предизвикват верижна експлозия на мини в долината на река Йордан, по протежение на вече съществуваща гранична ограда.

Министерството обясни, че новата гранична бариера ще се простира на около 500 километра, от южната част на анексираните от Израел Голански възвишения до южния край на страната. Първата фаза от работата ще се съсредоточи върху долината на река Йордан, включително в Западния бряг. Територията е окупирана от Израел от 1967 г.

През декември миналата година генерал Еран Офир, отговорен за проекта, го описа като „интелигентна граница“, която ще включва „физическа ограда и системи за засичане, радари, камери и усъвършенствани комуникационни системи“, предаде АФП. Бариера маркира границата на Западния бряг с Израел, като някои участъци са белязани с осемметрова стена. Но от път 90 на границата с Йордания се вижда обикновена ограда със сензори.

Първите проекти за бариера бяха обсъдени през ноември 2024 г. - малко след встъпването в длъжност на новия министър на отбраната Израел Кац. По-късно той заяви, че проектът е одобрен през май 2025 г., като го определи като „стратегически важна стъпка предвид опитите на Иран да превърне източната граница в нов терористичен фронт“.

Израел обвинява Иран, че пренася оръжие през йорданската граница, за да снабдява въоръжени палестински групи в бежанските лагери в Западния бряг. Широка ивица земя образува буферна зона по протежение на израелско-йорданската граница, в която по принцип достъпът е забранен.

През декември израелски представител по въпросите на сигурността съобщи за повторно отваряне на основния транзитен път за хуманитарна помощ за Газа от Йордания. Преминаването през Аленби беше затворено от Израел за камиони с хуманитарна помощ в края на септември след атентат, извършен от йордански шофьор на камион с хуманитарна помощ, при който загинаха двама израелски войници от граничния пост.

Редактор: Ралица Атанасова