Бенгалският тигър Киафа в Софийския зоопарк се радва на снега, показват снимки на Марио Александров, уловил емоциите на животното в студеното време.

Застрашеният в световен мащаб хищник е най-големият представител на семейство “Котки”. Назад в годините животното е обитавало обширни райони в Азия. През последния век обаче популацията е ограничена почти до ръба на изчезването - на свобода в света има едва около 3-4 хиляди тигри.

Снимки: Марио Александров / Зоопарк София

