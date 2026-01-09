Софийската районна прокуратура определи мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа на 36-годишния мъж, който е обвинен, че нападнал с нож човек пред Народния театър в София.

Според обвинението заподозреният нанесъл удара в дланта на пострадалия мъж, с което му причинил прободно-порезна рана. Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан от пострадалия, сочат властите.

По случая се води досъдебно производство за престъление, което предвижда наказание "лишаване от свобода". Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Цветина Петрова