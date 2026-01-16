Пикът на грипната вълна в България вероятно ще настъпи в края на януари или началото на февруари. На фона на обявените грипни епидемии във Варна и Добрич, здравните власти се подготвят за въвеждане на конкретни мерки от понеделник. В ефира на NOVA NEWS вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова анализира особеностите на тазгодишните вируси и потвърди появата на екзотични заболявания на българска територия.

►Особеностите на тазгодишния грип

Според проф. Александрова грипната вълна тази година е започнала малко по-рано от обичайното. Основният участник в нея - щамът H3N2, е претърпял допълнителни мутации, които го отдалечават от заложеното във ваксината.

„Възможно е защитата по отношение на инфекцията да не е толкова добра, но ваксината ще ни предпази от сериозно боледуване. Тя активира и клетъчния имунитет, който атакува вече заразените клетки“, поясни професорът. Тя подчерта, че вирусите са изключително „умни“ и се адаптират индивидуално във всеки организъм, действайки като „оркестър“, за да преодолеят имунната защита.

Най-уязвимата група остават малките деца и кърмачетата, тъй като тяхната имунна система все още не е укрепнала, а защитните антитела от майката се изчерпват около шестия месец. Експертът съветва да се заложи на отлична хигиена, често проветряване и поддържане на влажност в помещенията не по-ниска от 40%.

►Първи случай на Чикунгуня в България

В страната вече е регистриран първият случай на вируса Чикунгуня – заболяване, което доскоро се смяташе за екзотично и далечно. Вирусът принадлежи към групата на арбовирусите и се предава чрез вектори, като основният преносител е тигровият комар.

„Тигровите комари вече са засечени в България и Европа заради затоплянето на климата и интензивните пътувания. Чикунгуня не се предава директно от човек на човек, но причинява изключително силни болки в ставите, които могат да продължат месеци след острата фаза“, обясни проф. Александрова.

Редактор: Мария Барабашка