Добрич официално е втората област в страната, която въвежда временни противоепидемични мерки заради повишената заболяемост от грип и остри респираторни заболявания. Мерките влизат в сила от понеделник, 19 януари, и ще бъдат в сила до 25 януари включително. Това обявиха от Министерството на здравеопазването.

За периода от 8 до 14 януари в областта е отчетена заболяемост от 238 на 10 000 души, като лабораторно е доказана циркулация на грипни вируси. В тази връзка Областният оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ реши в Добрич да бъде обявена грипна епидемия.

Снимка: МЗ

И Добрич обяви грипна епидемия

Сред основните мерки е преустановяването на присъствените учебни занятия във всички училища, както и на груповите и извънкласните дейности. Изключение ще бъдат направени единствено за ученическите олимпиади, насрочени за 23 и 24 януари, които ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания.

През следващата седмица се спират и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Изключения ще се допускат само за терминално болни пациенти, при задължително носене на медицинска маска. Свиждания няма да бъдат позволени и в специализираните социални институции и резидентните услуги за деца и възрастни.

Временно се преустановяват и профилактичните прегледи, както и задължителните имунизации и реимунизации, извършвани от общопрактикуващите лекари.

Данните за заболяемостта през текущата седмица – от 12 до 18 януари – ще бъдат ключови за решението дали освен Варна и Добрич и други области в страната ще въведат противоепидемични мерки. Очаква се обобщената информация да бъде публикувана в понеделник.

От Министерството на здравеопазването към момента посочват, че като най-вероятни следващи области за въвеждане на мерки се очертават Бургас и Силистра. Тези прогнози се основават на данните за предходната седмица – от 5 до 11 януари, когато в двете области е отчетена повишена заболяемост от грип и остри респираторни заболявания.