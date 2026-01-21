Окръжният съд в Плевен ще проведе шесто съдебно заседание по делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.

Подсъдим е Георги Александров. Според обвинението на 31 март 2025 г. той е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удари колата, в която пътуваше детето, заедно със своите баба и дядо. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и на завой.

В насроченото заседание се очаква да бъдат разпитани вещите лица, изготвили допълнителна психолого-психиатрична експертиза, назначена по искане на защитата.

Редактор: Ина Григорова