МВР: Няма загинали деца при катастрофи в София през 2024 и 2025 година
Коне загинаха при пожар в база във Варна
15-годишен е в болница след консумация на пет енергийни напитки и пушене на вейп
40 са жертвите на тежката влакова катастрофа в Испания. МВнР: Сред тях няма българи
След тежката катастрофа с две жертви край Левски: Шофьорът все още е в неизвестност
Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви
Очаква се да бъдат разпитани вещите лица
Окръжният съд в Плевен ще проведе шесто съдебно заседание по делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.
Ново заседание по делото „Сияна”: Изслушват вещи лица и свидетели
Подсъдим е Георги Александров. Според обвинението на 31 март 2025 г. той е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удари колата, в която пътуваше детето, заедно със своите баба и дядо. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и на завой.
Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели
В насроченото заседание се очаква да бъдат разпитани вещите лица, изготвили допълнителна психолого-психиатрична експертиза, назначена по искане на защитата.
