Работници зашили наобратно устата на плюшеното животно
Грешка в производството създаде неочакван хит в Китай. Работници зашили наобратно устата на плюшено конче и вместо усмихнато, то изглежда тъжно. Поръчителят поискал да върне сгрешената партида, но осъзнал, че тъжното конче се търси повече от другото. В интернет започнали да се споделят снимки.
Много китайци се шегуват, че тъжното конче е на работа, а веселото има почивен ден. В крайна сметка грешната партида не само не била върната, а и търговецът поръчал още тъжни кончета.
ЕС е внесъл много повече играчки от страни извън континента, отколкото е изнесъл
"Много клиенти го харесват. Казват, че пасва на настроението на модерния корпоративен роб. Затова продължаваме да ги произвеждаме", споделя Джан Хуцин, собственичка на магазин за играчки.
В Китай следващия месец настъпва Годината на коня. Затова много китайци купуват играчки, дрехи и други предмети с изображения на коне.Редактор: Цветина Петкова
