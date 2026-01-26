Грешка в производството създаде неочакван хит в Китай. Работници зашили наобратно устата на плюшено конче и вместо усмихнато, то изглежда тъжно. Поръчителят поискал да върне сгрешената партида, но осъзнал, че тъжното конче се търси повече от другото. В интернет започнали да се споделят снимки.

Много китайци се шегуват, че тъжното конче е на работа, а веселото има почивен ден. В крайна сметка грешната партида не само не била върната, а и търговецът поръчал още тъжни кончета.

"Много клиенти го харесват. Казват, че пасва на настроението на модерния корпоративен роб. Затова продължаваме да ги произвеждаме", споделя Джан Хуцин, собственичка на магазин за играчки.

В Китай следващия месец настъпва Годината на коня. Затова много китайци купуват играчки, дрехи и други предмети с изображения на коне.

