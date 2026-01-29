Хенри Кавил замени наметалото на Супермен с меча на шотландски боец. Звездата от „Вещерът” показа първи кадри от новия си образ в рестартираната версия на „Шотландски боец” (Highlander), режисирана от Чад Стахелски.

Британецът, който се въплъти в ролята на Кларк Кент, показа ексклузивни кадри от новата лента в Instagram.

„Честит първи поглед към Highlander! Това беше доста дълго пътешествие за мен, за което ще ви разкажа, когато му дойде времето ... Надявам се да ви хареса", написа Кавил.

Снимките на пръв поглед не разкриват много, но са подобни на тона и визията на четирите екшън филма с Киану Рийвс „Джон Уик“, всички режисирани от Стахелски.

През 1986 година „Шотландски боец” се превърна в истински хит, а главните роли бяха поверени на Кристоф Ламбер – като Конард Маклауд, и Шон Конъри – като неговият ментор Хуан Санчес Рамирес. През 1991 година двамата актьори се върнаха в продължението на филма, а поредицата беше последвана и от телевизионна адаптация.