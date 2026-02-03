Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
Нанесени са щети на жилищни блокове и други сгради
Поредна руска атака срещу украинската столица Киев тази нощ. Нанесени са щети на жилищни блокове и други сгради, съобщават местните власти, като уточняват, че са били използвани както ракети, така и дронове.
Силни експлозии е имало в града след полунощ, а кметът Виталий Кличко заяви, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.
Около 80 сгради в Киев все още са без отопление
На въздушни атаки са били подложени и други украински области. Кметът на Харков заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети, съобщава се за пострадали. Серии от експлозии е имало в Днепър и Суми.
Очаква се следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ да се проведат в Абу Даби на 4 и 5 февруари.
На този фон Доналд Тръмп коментира: "Разрешихме осем войни и мисля, че за първи път се справяме много добре с Украйна и Русия. Мисля, че може би ще имаме някои добри новини".Редактор: Цветина Петкова
