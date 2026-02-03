-
Заради течове на гориво: НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната
-
Спортни новини (03.02.2026 - обедна)
-
Зов за помощ: Да помогнем на Росина да пребори онкологично заболяване
-
3.1% дефицит, но ръст на приходите от 19,5%: Какви са възможностите пред българската икономика
-
Между бунта и закона: Кога агресията на тийнейджърите е зов за помощ
-
Скандалът с голи кадри от салони за лазерна епилация: Близо 100 души подадоха сигнали, сред тях - и непълнолетни
Тази сума ще бъде разпределена на четири семейства
Националното представителство на студентските съвети и Фондация „Искам бебе” събраха над 20 000 лева в подкрепа на млади семействата, които мечтаят за дете. Тази сума ще бъде разпределена на четири семейства, за да покрие нуждите им от поне един инвитро опит. Това каза в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS председателят на Фондация „Искам бебе” Мария Янева.
„Първото семейство, което беше подпомогнато вече е със своя положителен тест”, посочи тя.
Историята на първото инвитро бебе в България
„Една такава кауза дава смисъл”, заяви Даниел Парушев, президент на Алумни общността на НПСС. Той каза още, че ще бъде създадена така наречената виртуална болница.
„Вече започнахме да събираме базата данни на колегите, които са от медицинските университети в различни направления и така ние ще подпомогнем българските граждани в намирането на медицинска подкрепа”, обясни той.
По този начин пациентите ще могат да получат препоръка за специалист или директна медицинска помощ от квалифициран лекар.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни