Националното представителство на студентските съвети и Фондация „Искам бебе” събраха над 20 000 лева в подкрепа на млади семействата, които мечтаят за дете. Тази сума ще бъде разпределена на четири семейства, за да покрие нуждите им от поне един инвитро опит. Това каза в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS председателят на Фондация „Искам бебе” Мария Янева.

„Първото семейство, което беше подпомогнато вече е със своя положителен тест”, посочи тя.

Историята на първото инвитро бебе в България

„Една такава кауза дава смисъл”, заяви Даниел Парушев, президент на Алумни общността на НПСС. Той каза още, че ще бъде създадена така наречената виртуална болница.

„Вече започнахме да събираме базата данни на колегите, които са от медицинските университети в различни направления и така ние ще подпомогнем българските граждани в намирането на медицинска подкрепа”, обясни той.

По този начин пациентите ще могат да получат препоръка за специалист или директна медицинска помощ от квалифициран лекар.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова