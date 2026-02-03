При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха за NOVA източници, пожелали анонимност.

Прокуратурата за случая с насилие над животни: Задържаните са действали от 2-3 години, няма българи сред клиентите им

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът и 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.