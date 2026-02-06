Администрацията на Тръмп стартира „Тръмп Ар Ех“ (TrumpRx) - уебсайт, който според нея ще помогне на пациентите да купуват лекарства с рецепта директно на намалена цена във време, когато здравеопазването и битовите разходи все повече притесняват американците.

„Ще спестите цяло състояние“, заяви президентът Доналд Тръмп на събитие при откриването на сайта.

Той се управлява от правителството и не е платформа за закупуване на лекарства. Създаден е като „посредник", насочващ американците към страниците на производителите на медикаменти за директни покупки. Сайтът предоставя и купони за използване в аптеките. Стартира с над 40 медикамента, включително препарати за отслабване.

Платформата е част от усилията на администрацията на Тръмп да покаже, че се справя с високите цени, които се очертават като уязвимо звено за президента и неговите републикански съюзници преди междинните избори през ноември.

Тръмп подчерта, че по-ниските цени са станали възможни благодарение на натиска му върху фармацевтичните компании. Държавният глава заяви, че е поискал те да продуктите си в САЩ на същите цени, както в други страни. Президентът отбеляза, че цените на медикаментите с рецепта в чужбина ще се увеличат в резултат на настоящите действия на Вашингтон. „Омръзна ни да субсидираме света“, заяви Тръмп на събитие в Белия дом.

