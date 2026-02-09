Както за мъжете, намерени мъртви край хижа „Петрохан”, така и за тези, намерени на връх Околчица, основните версии, по които разследващите работят, са убийство с последвало самоубийство или самоубийство. Не са установени повече лица по случая за момента, каза Наталия Николова, зам.-ръководител на Апелативна прокуратура София.

Днес за пръв път на брифинг от прокуратурата и МВР дадоха малко повече подробности по случая.

Кемперът е тръгнал ден преди убийството на „Петрохан” от село Българи, стигнал е до хижата, там мъжете от кемпера са се сбогували с другите трима, които са били на място, след което са продължили към Околчица.

Пожарът в хижата е бил запален умишлено, сочи още разследването.

Аутопсиите на трите тела в хижата, сочат, че смъртта е настъпила в следствие на рани от огнестрелно оръжие. Все още се изготвят аутопсията на тримата от кемпера.

Записи от последните часове на мъжете в хижата бяха показани на брифинга. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”.

„В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са записвали на SD карти. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция.

„В 10:08 часа на 01.02, неделя, се виждат три от лицата. С червеното яке е ръководителят на сдружението, а този останал в страни е непълнолетното лице, което вчера намерихме в района на Враца. Има и 6 лице, което липсва на кадрите, но то също е пребивавало в района на хижата” , обясни Папалезов. „Виждаме как ръководителят на сдружението си взима сбогом с трите лица, които на следващия ден са намерени мъртви. В дясно се вижда кемпера, с който напускат района на „Петрохан”, каза Папалезов.

Втори запис е от 16:00 часа същия ден показва тримата, които по-късно са намерени мъртви. Именно и на този запис се чува репликата: „За мен беше чест”. На кого е репликата обаче, властите не казаха. „На кадрите коментират тяхното потегляне, което е неизвестно към онзи момент”, обясни още Папалезов.

„В 20:44 часа в близост до автомобила от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години”, обясни Папалезов.

Старши комисар Георги Иванов, директор на регионалната дирекция на пожарната, обясни, че пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари, като е запален умишлено. „Допълнително е усилен с разпиляване на пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и с купчини с хартия и книги”, каза Иванов. Няма следи от къси съединения, неизправност в отоплителни уреди, нито в газовите инсталации в хижата. Пожарът е изгасен в 02:30 часа на 3 февруари.

Движението на кемпера

Записите от стотици камери на АПИ са прегледани от властите. Разследващите са го засекли при село Бързия, след това е засечен в град Вършец, село Стояново към Долно Оризово, в село Бели Извор, в село Челопек.

Сдружението

По отношение на дейността на сдружението и атмосферата в него, Папалезов каза, че са разпитани десетки свидетели. „Разпитани са включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. Роднина на едно от децата, сподели, че в последните 1-2 месеца, детето е казвало, че в сдружението е имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и, че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов.

По отношение на религиозните влечения на групата, също бяха показани кадри. Свидетели потвърждавали, че групата и техният ръководител извършвали будистки практики по няколко пъти на ден.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.

За труповете на „Петрохан” експертизите са готови, съобщи ръководителят на Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ в София доц. д-р Александър Александров. Във Враца също са приключили съдебно-медицинските аутопсии, каза той.

„При всички случаи се установяват огнестрелни рани. Дистанцията е много много близко разстояние и това е причината за смъртта на трите лица, намерени в хижата, каза Александров и уточни: Всички наранявания са удобни за собствена ръка. Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви", каза д-р Александров.

Връх Околчица

След като е получен сигналът, районът веднага е бил отцепен, обясни Наталия Николова. Кемперът е отворен, а вътре са намерени трима души – мъж на 22 г., мъж на 51 г., и момче на 15 г.

„15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете лице. Така е намерено”, каза Николова. „Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента, не мога да дам подробност. Категорично е установено, че няма следи от борба", каза прокурорът и не даде повече подробности с уговорката, че разследването е в начален етап. Продължават процесуално-следствените действия.

