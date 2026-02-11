Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ц., който беше подсъдим за блудство и убийството на жена в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ през 2024 г.

Най-тежката според българското законодателство присъда беше произнесена на базата на множество доказателства, според които Михал проявил особена жестокост и жертвата починала по изключително мъчителен начин. Освен това, деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в „Младост“, Михал бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

След 19 години зад решетките за убийство: Задържаният за смъртта на жена в София искал да убие отново, за да се върне в затвора

Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото искал да ѝ открадне личната карта.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че тялото на убитата беше открито в на 28.10.2024 г. в столичния квартал „Младост 1”. Жената била гола, а по тялото ѝ имало следи от насилие.