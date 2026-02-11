Районна прокуратура-Враца повдигна обвинения на 16-годишен младеж за побой над малолетно момиче в мездренското село Долна Кремена, посочват от държавното обвинение.

Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди на малолетно лице. Спрямо непълнолетния обвиняем е взета мярка за неотклонение „надзор на родител”. Младежът не е осъждан и няма криминални регистрации, посочват от обвинението.

Побой над малолетно момиче беше заснет и публикуван в социалните мрежи

На 29 януари в село Долна Кремена е било нападнато 13-годишно момиче, като му е бил нанесен побой чрез удари с ръце в областта на главата. На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото, представлващи лека телесна повреда.

Предстои назначаване на комплексни психолого-психиатрични експертизи на пострадалата и обвиняемия, както и събиране на допълнителни доказателства по надлежния ред, допълват от прокуратурата.

