Нощта е преминала спокойно за 15-годишната пациентка, която вчера постъпи в болница „Пирогов” след като беше намушкана с нож от баща си в столичния квартал „Подуяне”. Състоянието на момичето е стабилизирано, но към момента остава тежко, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Пациентката продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение. Тя е настанена в Клиниката по детска реанимация на „Пирогов“, която се ръководи от доц. Б. Младенов.

След семеен скандал: Мъж намушка трима в София, единият почина

Припомняме ви, че на 12 февруари момичето беше въведено по спешност в операционната зала за извършване на животоспасяваща интервенция. Операцията е продължила часове наред и е била осъществена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Редактор: Мария Барабашка