„Непознатите земи” в Намибия: От тайните на бушмените до загадката на „Бялата дама” (ВИДЕО)
След месеци търговска битка: „Парамаунт” придобива „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара
Феста деле Мария - един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал (ВИДЕО)
Културистът Красимир Паунов: Най-важният мускул е сърцето
"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
Вековна традиция: Шоуто "Огненият тигър" отново впечатли публиката
Те са част от празненствата около карнавала в града
Улиците на Рио де Жанейро се изпълниха с празнуващи хора. Събитието е част от известния карнавал.
В очакване на карнавала: В Рио започнаха пищните улични партита (ВИДЕО)
Извън програмата на стадион "Самбадром" бяха организирани 56 улични партита, наречени „блокос“. Те предлагат музика и танци, представящи пъстрите традиции на Бразилия.
Кварталните тържества по същество са празнични шествия, които обикалят целия град. Обикновено музиката се пуска от бавнодвижещи се сцени и платформи, а многохилядната публика пее и танцува в ритъма на бразилски хитове.Редактор: Ина Григорова
