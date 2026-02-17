Улиците на Рио де Жанейро се изпълниха с празнуващи хора. Събитието е част от известния карнавал.

В очакване на карнавала: В Рио започнаха пищните улични партита (ВИДЕО)

Извън програмата на стадион "Самбадром" бяха организирани 56 улични партита, наречени „блокос“. Те предлагат музика и танци, представящи пъстрите традиции на Бразилия.

Кварталните тържества по същество са празнични шествия, които обикалят целия град. Обикновено музиката се пуска от бавнодвижещи се сцени и платформи, а многохилядната публика пее и танцува в ритъма на бразилски хитове.

Редактор: Ина Григорова