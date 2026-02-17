„Продължаваме Промяната“ излезе с официална позиция относно случая "Петрохан-Околчица". От партията категорично отхвърлиха всички внушения за каквато и да е тяхна „намеса“ в тежкия криминален случай. "Подобни твърдения са не просто неверни – те представляват съзнателна политическа манипулация и циничен опит трагедия, в която сред жертвите и потърпевшите са и деца, да бъде използвана като инструмент за предизборна кампания", пише в позицията на ПП.

От партията определиха като недопустими опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства в момент, в който обществото очаква истина и справедливост, а не политически игри и изкуствено разделение и противопоставяне.

Денков: Има яростна и цинична атака около „Петрохан“, настояваме в разследването да се влючат международни експерти

"Осъждаме безусловно всякакво насилие и злоупотреба с деца. Престъпленията срещу деца са едни от най-тежките посегателства срещу гражданите и изискват бързо, независимо и безкомпромисно разследване. Всеки, който е извършил или е прикривал подобни деяния, трябва да понесе пълната тежест на закона – без оглед на позиция, връзки или влияние. Със същата сила това важи за ръководителите и чиновниците в институциите, които със своите действия и бездействия носят отговорност за трагичните събития", пишат от партията.

От "Продължаваме Промяната" настояха за включване на международни експерти в разследването и за разкриване на обективната истина, основана единствено на факти и доказателства. Според представителите на партията мащабът и сериозността на случая изискват независима експертиза и пълна прозрачност на всеки етап, за да бъде възстановено общественото доверие.

"Очевидно е, че настоящият министър е неспособен да изпълни тази задача. Затова призоваваме следващия министър на МВР да осигури пълна прозрачност на разследването и да даде ясен отговор на въпросите колко представители на службите са били запознати с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана с хижа „Петрохан“ и обитателите ѝ, и защо в продължение на най-малко 12 месеца не са предприети ефективни мерки", сочи позицията.

От ПП призоваха разследването да продължи с максимален приоритет до разкриване на пълната истина. "Обществото има право да знае кои длъжностни лица в ДАНС, МВР и прокуратурата са били информирани, какви действия са предприели и защо институционалната реакция закъснява дори към днешна дата. В случай, че бъдат установени извършители на криминални деяния, те трябва да получат справедливо наказание", посочват от партията.

"Предупреждаваме, че ще предприемем правни действия срещу всеки, който продължава да разпространява клевети по адрес на партията, нейните членове и симпатизанти във връзка с криминалния случай, с който нямаме нищо общо. Политическият имунитет не е индулгенция за безотговорни обвинения. Нито е вечен – видно от последните социологически изследвания", завършва позицията на ПП.

Редактор: Дарина Методиева