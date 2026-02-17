Домашна лаборатория за производство на дрога разбиха криминалисти от Първо полицейско управление в Бургас. На място са задържани двама мъже - на 21 и 22 г., докато приготвят наркотиците. Намерени са 20 грама кристалообразен метамфетамин и около 4.5 литра метамфетамин в течна форма. Задържан е и собственикът на жилището – 45-годишен криминално проявен мъж от града.

Домашната лаборатория е била оборудвана с десетки съдове, лампи, бутилки, пригодени за приготвянето на наркотиците, които веднага след това са сортирани на дози и изнасяни за продажба.

При извършените допълнително процесуално-следствени действия са арестувани още трима съпричастни към случая. Шестимата са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Информация: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова