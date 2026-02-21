След дълги години живот в Съединените щати 15-кратната републиканска шампионка по спортни танци Франциска Йорданова – Папкала се връща с цялото си семейство в родната Варна. В рубриката „Тук и сега“ тя разказа как COVID пандемията преориентира приоритетите ѝ: „Най-важното за този етап в живота ни е семейството, децата, да бъдем заедно и да имаме повече време за приключения. България беше едно такова приключение.“

Франциска споделя, че танците са ѝ дали световни сцени, титли и любов, но са изисквали голяма отдаденост и лични жертви: „Всяко свободно време бях в залата или на състезание. Това е труд, много труд, но смисълът винаги са били моите танци.“

Съпругът ѝ Томаш, също професионален танцьор, е не само партньор на сцената, но и в живота. „Животът и бракът са като различни танци - понякога танго, понякога румба, понякога пасодобле. Най-хубаво е всяка фраза да завършва с лирична румба“, казва Франциска.

Сега тя се посвещава на обучението на новото поколение танцьори като професионален треньор и съдия с най-висок лиценз. Тя признава, че оценяването на двойки на високо ниво изисква пълна абстракция от визуалния ефект и наблюдение само на техниката: „Трудно е, когато си бил на тяхното място, но професионализмът изисква да съдействаш правилно.“

Семейството остава най-голямото чудо в живота ѝ. Франциска Йорданова - Папкала е убедена, че децата ѝ ѝ дават нови уроци по търпение и толерантност, а тя им пожелава сила, свобода на избора и увереност. „Танц, състезание, пътешествие – животът ми премина през всичко това. Най-голямото чудо обаче е моето семейство", споделя професионалната танцьорка.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова