Слънце, сърф и нов шанс за слава! Емблематичната лента „Спасители на плажа" се завръща с модерен римейк. Откритият кастинг в Лос Анджелис предизвика изключително голям интерес с близо 2 000 явили се.

„Бях много развълнувана като разбрах за римейка. Израснала съм край океана. Баща ми е от Пуерто Рико, а майка ми е от Южна Калифорния, така че това е в кръвта ми. Сърфирам и прекарвам много време на плажа. Мисля, че ще бъде много забавно да работя по този проект”, казва актрисата Сара Рубен.

„Когато растях, гледах „Спасители на плажа”. Винаги съм се възхищавал на сериала”, коментира актьорът Картър Кристенсен.

Римейк връща на екраните хитовия сериал „Спасители на плажа”



Някои кандидати са пропътували хиляди километри само, за да преследват мечтата си.



„Надявам се това да ми помогне да поема по нов път. В момента съм инженер, но ми се иска да се занимавам с нещо друго”, казва Кибуе Уилямсън.

Оригиналният „Спасители на плажа” с Дейвид Хаселхоф в главната роля се излъчваше в продължение на 11 сезона от 1989 до 2001 година и в крайна сметка се превърна в най-гледания телевизионен сериал в света.

„Работим по този проект от около година и половина. Когато създателите на сериала се обърнаха към мен с идеята да направим модерна версия, аз дори не се поколебах”, казва Трейси Парк, член на общинския съвет на Лос Анджелис.

Шоуто издигна на световната сцена иредица добре познати днес звезди като Памела Андерсън, Кармен Електра, Джейсън Момоа и Ясмин Блийт.



„Това не е нов сериал, а продължение на това, което оставихме. Сега прескачаме 20 години напред във времето, което ми се струва гениална идея. Просто са премахнати някои елементи, за които всички ние, актьорите от сериала от 90-те години, сме се питали – „Наистина ли ще се случи това?”. Същността на сериала обаче е запазена - това са приятелството, плажът и любовта”, обясни Дейвид Чокачи, член на оригиналния актьори състав.

Изпълнителните продуценти на римейка споделят, че се надяват отново да донесат усмивки на лицата на зрителите.

„Мисля, че градът и целият свят се нуждаят от позитивни емоции. Ние се опитваме да направим точно това”, заяви Джоузеф Макгинти Никол, изпълнителен продуцент и режисьор.



„Изключително забавен сериал - всичко, от което се нуждаем в момента”, каза Мат Никс, изпълнителен продуцент.



Този път продуцентите обещават още повече екшън и позитивни емоции.

