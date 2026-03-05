Бащата и треньор на българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова - Анатоли Замфиров - е дал показания пред чешките власти във връзка с тежкия инцидент с 16-годишната спортистка. По случая е започнало официално разследване.

Инцидентът е станал на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, където Замфирова се е подготвяла за участие в старт от Световната купа по сноуборд. По първоначална информация тя е била ударена от скиор, за когото се предполага, че е управлявал ски след употреба на значително количество алкохол.

Към момента на сблъсъка Малена Замфирова не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката. В резултат на удара тя е получила сериозни травми, включително контузия в областта на гърба, като лекарите имат съмнения за възможни увреждания на гръбначния стълб. Спортистката е била транспортирана по спешност в болница в Чехия, където е претърпяла операция.

Очаква се по-късно днес тя да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След стабилизиране на състоянието ѝ е предвидено и транспортирането ѝ обратно в България за продължаване на възстановяването.

Чешките власти продължават да изясняват всички обстоятелства около инцидента, а повече информация за състоянието на младата българска състезателка се очаква в следващите часове.

